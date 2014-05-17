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В Керчи «Porsche» снес фонарь и дерево (обновлено)

В Керчи 18 ноября, ночью, на улице Самойленко автомобиль марки «Porsche» снес сакуру и фонарь. С утра сотрудники «Горсвета» устраняли последствия аварии. Об этом Керчь.ФМ сообщили керчане. Фото: соцсети

Служба новостей Керчь.ФМ

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