В Керчи 18 ноября, ночью, на улице Самойленко автомобиль марки «Porsche» снес сакуру и фонарь. С утра сотрудники «Горсвета» устраняли последствия аварии. Об этом Керчь.ФМ сообщили керчане.
Фото: соцсети
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В Керчи 18 ноября, ночью, на улице Самойленко автомобиль марки «Porsche» снес сакуру и фонарь. С утра сотрудники «Горсвета» устраняли последствия аварии. Об этом Керчь.ФМ сообщили керчане.
Фото: соцсети
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