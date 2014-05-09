Керченский городской суд вынес приговор 50-летнему местному жителю. Керчанин сбывал наркотики на территории города. В его доме обнаружили свыше трех десятков шприцов с экстрактом маковой соломы. Об этом сообщает прокуратура Крыма, - передает Керчь.ФМ

На основании предоставленных прокуратурой доказательств его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 228.4 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере) УК РФ.

Виновному назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Керчи поймали двух наркосбытчиков