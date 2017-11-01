В Керчи уже коло трех недель на дороге возле аэропорта стоит брошенный прицеп. Как Керчь.ФМ рассказали керчане, что перед ним нет предупреждающих знаков и в темное время суток его плохо видно.

«Знаете, вот пока кто-то не разобьётся никто не пошевелится его убрать. Вот три недели стоит, полосу перекрыл, движение затрудняет. Куда делся хозяин этого прицепа? Куда смотрят власти города и ГИБДД? Почему никто за этим не следит? Там и так плохое освещение, а тут еще посреди дороги этот прицеп», - написал мужчина.