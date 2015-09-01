Крымское управление МЧС объявило на 20-21 ноября экстренное предупреждение, связанное с ливнями, сильным ветром и снегом в горах, - передает Керчь.ФМ

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и днем 20 ноября, ночью 21 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в горах со снегом. Усиление юго-западного ветра, с переходом на северо-западный, — до 20-25 м/с», — рассказали в ведомстве.