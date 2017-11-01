Врач-офтальмолог (окулист) занимается лечением и профилактикой заболеваний, связанных с глазами и их придатками. Чаще всего к этому специалисту обращаются со следующими проблемами:
- нарушения зрения (близорукость, астигматизм, дальнозоркость);
- вирусные, воспалительные, инфекционные и аутоимунные глазные заболевания;
- глаукома;
- заболевания сетчатки, зрительного нерва.
В медицинском центре «Салюс» ведёт приём опытный, высококвалифицированный офтальмолог Сергей Васильевич Колпаков.
На этапе диагностики заболевания окулист проводит следующие манипуляции:
- субъективное и объективное исследование остроты зрения;
- измерение внутриглазного давления;
- измерение поля зрения у больных с глаукомой, заболеванием внутренних отделов глаза, зрительного нерва (измерения проводятся на компьютеризированном аппарате «Перитест»);
После уточнения диагноза врач-офтальмолог назначит эффективное лечение. Кроме того, в кабинете окулиста можно провести:
- подбор очков;
- промывание слёзных путей;
- удаление инородных тел из глаза.
ПРИ КАКИХ СИМПТОМАХ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ ПРИЕМ ОКУЛИСТА?
Существуют симптомы, когда врач-офтальмолог в Керчи нужен срочно, так как эти признаки могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, требующих немедленного лечения. К ним относятся:
- ограничение поля зрения;
- резкое снижение остроты зрения;
- повышенная утомляемость глаз;
- любые травмы органов зрения (ожоги, раны);
- отеки век;
- инородное тело в глазу;
- неприятные ощущения в глазах (жжение, резь, зуд);
- нетипичные выделения из органов зрения (например, гнойные);
- ощущение «песка» в глазах;
- непрекращающееся слезотечение;
- боли в глазах, висках, области лба;
- плохая различаемость цветов;
- светобоязнь;
- дискомфорт при ношении очков;
- вспышки, мушки, искры или радужные круги перед глазами, двоение изображения.
Офтальмолог медицинского центра «Салюс» готов принять вас в любых экстренных (и не только) случаях.
ПРОФИЛАКТИКА И ГРУППЫ РИСКА
Глазные заболевания лучше и проще предупредить, чем лечить. Поэтому каждому человеку, даже не имеющему жалоб на свои органы зрения, рекомендуется посещать офтальмолога хотя бы раз в год.
Также существуют группы риска. Люди, входящие в них, более подвержены развитию различных глазных заболеваний. Офтальмолог нашего медцентра рекомендует им внимательнее относиться к своему зрению, чем другим. Несколько раз в год должны посещать окулиста те, кто:
- уже имеют проблемы со зрением;
- болеют сахарным диабетом;
- старше 45 лет;
- перенесли офтальмологические заболевания, операции или травмы глаз;
- постоянно работают за компьютером;
- вынуждены принимать гормональные препараты (или длительное время принимали и уже закончили курс);
- страдают гипертонией;
- планируют забеременеть, особенно если уже есть проблемы со зрением, или ждут малыша.
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