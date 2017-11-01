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Врач-офтальмолог (окулист) занимается лечением и профилактикой заболеваний, связанных с глазами и их придатками. Чаще всего к этому специалисту обращаются со следующими проблемами:

нарушения зрения (близорукость, астигматизм, дальнозоркость);

вирусные, воспалительные, инфекционные и аутоимунные глазные заболевания;

глаукома;

заболевания сетчатки, зрительного нерва.

В медицинском центре «Салюс» ведёт приём опытный, высококвалифицированный офтальмолог Сергей Васильевич Колпаков.

На этапе диагностики заболевания окулист проводит следующие манипуляции:

субъективное и объективное исследование остроты зрения;

измерение внутриглазного давления;

измерение поля зрения у больных с глаукомой, заболеванием внутренних отделов глаза, зрительного нерва (измерения проводятся на компьютеризированном аппарате «Перитест»);

После уточнения диагноза врач-офтальмолог назначит эффективное лечение. Кроме того, в кабинете окулиста можно провести:

подбор очков;

промывание слёзных путей;

удаление инородных тел из глаза.

ПРИ КАКИХ СИМПТОМАХ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ ПРИЕМ ОКУЛИСТА?

Существуют симптомы, когда врач-офтальмолог в Керчи нужен срочно, так как эти признаки могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, требующих немедленного лечения. К ним относятся:

ограничение поля зрения;

резкое снижение остроты зрения;

повышенная утомляемость глаз;

любые травмы органов зрения (ожоги, раны);

отеки век;

инородное тело в глазу;

неприятные ощущения в глазах (жжение, резь, зуд);

нетипичные выделения из органов зрения (например, гнойные);

ощущение «песка» в глазах;

непрекращающееся слезотечение;

боли в глазах, висках, области лба;

плохая различаемость цветов;

светобоязнь;

дискомфорт при ношении очков;

вспышки, мушки, искры или радужные круги перед глазами, двоение изображения.

Офтальмолог медицинского центра «Салюс» готов принять вас в любых экстренных (и не только) случаях.

ПРОФИЛАКТИКА И ГРУППЫ РИСКА

Глазные заболевания лучше и проще предупредить, чем лечить. Поэтому каждому человеку, даже не имеющему жалоб на свои органы зрения, рекомендуется посещать офтальмолога хотя бы раз в год.

Также существуют группы риска. Люди, входящие в них, более подвержены развитию различных глазных заболеваний. Офтальмолог нашего медцентра рекомендует им внимательнее относиться к своему зрению, чем другим. Несколько раз в год должны посещать окулиста те, кто:

уже имеют проблемы со зрением;

болеют сахарным диабетом;

старше 45 лет;

перенесли офтальмологические заболевания, операции или травмы глаз;

постоянно работают за компьютером;

вынуждены принимать гормональные препараты (или длительное время принимали и уже закончили курс);

страдают гипертонией;

планируют забеременеть, особенно если уже есть проблемы со зрением, или ждут малыша.

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