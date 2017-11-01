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ПОРОЛОНОВОЕ ШОУ - новый увлекательный формат детского праздника от нашего партнера, агентство "Винни Пух" (https://vk.com/winny_puh_kerch)!



26 ноября ребят будут ждать в гости герои 2-х мультфильмов.

С 11:00 до 12:00 утренник для детворы возрастом от 3-х до 5-ти лет (+-) с героями м/ф "РОБОКАРЫ". Вместе с Эмбер и Поли будем строить автостанции, заправки, дороги!

С 13:00 до 14:00 ребят постарше, 6 - 8 лет (+-), в гости приглашают герои м/ф MAINCRAFT!

Вместе мы соорудим гигантские башни и крепости, оборонительные стены и пирамиды!

Порция 100% поролонового разноцветного веселья стоит 399р.

Помимо развлекательной программы и профессиональных аниматоров в красочных костюмах ребят порадуем воздушными шарами и ВКУСНЫМИ УГОЩЕНИЯМИ от заведения!

На празднике будет работать фотограф.



СТРОИМ НА СКОРОСТЬ! КРУШИМ! СОРЕВНУЕМСЯ! ВЕСЕЛИМСЯ!

Яркий активный праздник станет незабываемым воспоминанием для Вашего ребенка!

Спешите бронировать и приобретать билеты (+7 978 816 888 7, +7 978 83 59 444).

Количество мест ограничено!

Мероприятие пройдет в банкетном зале кафе "Вкус Жизни" (Айвазовского, 7).

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