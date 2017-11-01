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В октябре в нашем клубе прошёл невероятно интересный и полезный тренинг - «Эмоции - инструмент управления реальностью», что подтверждают отзывы наших участниц: https://vk.com/topic-91081787_38358410



Ну а мы продолжаем серию тренингов и спешим пригласить Вас 25-го ноября разбираться с волнующей темой: «ЛИКВИДАЦИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».



В современном мире практически невозможно найти человека, у которого не было бы каких-нибудь вредных привычек. Есть стандартный набор: чрезмерное употребление алкоголя, табакокурение, переедание. Но на самом деле вредных привычек, негативно действующих на человеческий организм, гораздо больше, просто люди не задумываются об этом, хотя следовало бы...



Как быть?

Нужно обозначить свои вредные привычки и ликвидировать их!

Как это можно сделать легко и непринуждённо?

Будем разбираться на тренинге!



КОГДА? 25 ноября (суббота), начало в 13:00, продолжительность 2 часа.

ГДЕ? В фитнес-клубе GO!SPORT (ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41, 3-ий этаж)

СТОИМОСТЬ: предварительная покупка билета – 500 руб, при оплате в день тренинга – 600 руб.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Прийти на занятие могут абсолютно все желающие представительницы прекрасной половины!

Количество мест ограничено! Поэтому ЗАПИСЬ на тренинг ОБЯЗАТЕЛЬНА.



Сделать это можно по телефону +7978 740 999 8 или непосредственно в клубе у администратора.

Просим Вас прийти немного раньше указанного времени, за 10 минут до начала тренинга!



С собой иметь блокнот для записей, ручку, хорошее настроение и желание менять свою жизнь к лучшему!



Автор и ведущая тренинга - Марина Черемных, (vk.com/id31036509; женский психолог, коуч-тренер, организатор женского клуба в Керчи).



Более подробную информацию о тренинге Вы можете получить непосредственно у неё по телефону

+7 978 835 63 05.



До встречи на тренинге, LADIES!

ост. "Дружба", ул. Орджоникидзе, 41 (3 этаж)

+7 978 740 999 8

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