Под руководством талантливого певца и участника телевизионных вокальных шоу ("Х-фактор" и "Новая Звезда") мы предлагаем провести Ваш вечер незабываемо и максимально ярко!
Игорь Дишкантюк не только подарит Вам исполнение любимых хитов, но и зарядит творческой энергетикой. Кто хочет спеть дуэтом со звездой? Никто не сможет отказать себе взять в руки микрофон! Скажем нет скованности и стеснению!
Пятница со ВКУСОМ - это зажигательная караоке-вечеринка по всем правилам:
-текст песен проецируется на большой экран;
-качественное звучание;
-большой выбор песен на любой вкус;
-караоке-батлы среди участников;
-призы от заведения.
Поющие сердца должны быть услышаны! Приглашаем Вас и Ваших близких.
КОГДА? Каждую ПЯТНИЦУ.
ВРЕМЯ? Старт в 20:00.
Вход СВОБОДНЫЙ.
Предварительная бронь столика приветствуется (+7 978 816 888 7, +7 978 83 59 444).
ГДЕ? Банкетный зал кафе "Вкус Жизни" (Айвазовского, 7).
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Все будет караОКЕЙ с Игорем Дишкантюком!