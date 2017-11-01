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Под руководством талантливого певца и участника телевизионных вокальных шоу ("Х-фактор" и "Новая Звезда") мы предлагаем провести Ваш вечер незабываемо и максимально ярко!

Игорь Дишкантюк не только подарит Вам исполнение любимых хитов, но и зарядит творческой энергетикой. Кто хочет спеть дуэтом со звездой? Никто не сможет отказать себе взять в руки микрофон! Скажем нет скованности и стеснению!

Пятница со ВКУСОМ - это зажигательная караоке-вечеринка по всем правилам:

-текст песен проецируется на большой экран;

-качественное звучание;

-большой выбор песен на любой вкус;

-караоке-батлы среди участников;

-призы от заведения.

Поющие сердца должны быть услышаны! Приглашаем Вас и Ваших близких.



КОГДА? Каждую ПЯТНИЦУ.

ВРЕМЯ? Старт в 20:00.

Вход СВОБОДНЫЙ.



Предварительная бронь столика приветствуется (+7 978 816 888 7, +7 978 83 59 444).

ГДЕ? Банкетный зал кафе "Вкус Жизни" (Айвазовского, 7).

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Все будет караОКЕЙ с Игорем Дишкантюком!