ПРИГЛАШАЕМ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ ОТ 3-Х ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ!
Наш кружок танца поможет вашему ребенку научиться танцевать, пластично двигаться и обеспечит необходимую для правильного роста и развития физическую нагрузку!
Вт. Чт. с 16:00 - 17:00 ч.
Спешите записаться! Количество мест ограничено!
+7 978 78 20 448
ул. Орджоникидзе,12 ( уп-е ЖРК, 2-й этаж)
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (1-5 КЛАССЫ). ПОМОЩЬ В ДЗ.
У нас занятия для школьников вовсе не означают зубрежку и изучение скучных правил! Изучение английского языка в детском центре АБВГДейка проходит в игровой, динамичной форме. Дети изучают язык через игры, общение и творчество.
Основные задачи курса –это:
*увеличение словарного запаса,
*изучение грамматики в увлекательной форме,
*развитие речи и восприятия на слух,
*обучение быстрому чтению и письму,
*развитие правильного произношения.
Мы помогаем детям создать прочную базу знаний и навыков, необходимых как для свободного общения на иностранном языке, так и для успеваемости в школе.
Мы формируем группы по возрасту и уровню подготовки. Занятия проходят в группах не более 8 человек — так преподаватель может уделить достаточно внимания каждому ребенку.
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 1 ГОДА
Для активных современных родителей, не на словах, а на деле заботящихся о будущем своего ребенка, детский центр «АБВГДейка» предлагает эксклюзивную программу по раннему всестороннему развитию детей.
Занятия проходят в теплой и добродушной обстановке с использованием самых современных и эффективных методик (Монтессори, Зайцева, Домана ,школа 7-ми Гномов и др.).
Каждое занятие состоит из 8-10 мини блоков и включает в себя:
• развитие мышления, памяти, внимания, воображения, познавательных способностей
• эмоциональное развитие
• развитие фонематического слуха
• обучение чтению по методике Зайцева
• развитие логики
• формирование математических представлений и навыков
• музыкальные игры
• творческое развитие (рисование, лепка, аппликация, конструирование)
• развитие координации движений
• артикуляционная и пальчиковая гимнастика
• Монтессори-игры (сенсомоторное развитие и мелкая моторика)
• Работа по карточкам Домана
• физическое развитие
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Группы: 4-5 лет,5-6 лет, 6-7 лет.
В ходе занятий используются методики Н. Зайцева, Г. Домана, М. Монтессори, школы Семи Гномов и не только….
В ходе занятий ребенок освоит:
*Чтение
*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)
*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)
*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).
*Окружающий мир
*Творчество
По результатам работы прошлых лет данного курса в детском центре «АБВГДейка», дети, которые пошли в школу умеют учиться по любой программе, на уроках слышат педагога и выполняют его инструкции даже при большом количестве детей в классе. А так же владеют всеми необходимыми навыками и умениями, необходимыми для успешной деятельности в школе. Кроме того, ребенок, находясь в позиции «успешный ученик» дольше сохраняет интерес и желание учиться, а у родителей нет традиционных проблем детей 1 класса.
В ходе занятий ребенок освоит:
*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)
*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)
*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).
*Окружающий мир
*Чтение
*Творчество
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ
Изо-студия в АБВГДейке позволит каждому ребенку раскрыть свой талант и развить свои творческие способности!
В процессе обучения дети знакомятся с разными материалами для творчества. Они рисуют цветными карандашами, работают акварельными и гуашевыми красками, фломастерами, мелками, пастелью, углем, знакомятся с техникой аппликации и конструирования из бумаги, лепкой из пластилина и соленого теста,
Творческие задания помогут раскрыть индивидуальность ребенка, укрепят его веру в собственные силы, разовьют фантазию и воображение. Занятия включат детей в творческий процесс, снимут страх «неумения» и будут способствовать развитию способностей детей. Упражнения на внимание и выдумку могут служить хорошей подготовкой к школе.
Наша Детская Изостудия Может Стать Первой Ступенькой К Профессиональному Мастерству В Будущем!
А ТАКЖЕ:
ФИТНЕС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОГОПЕДА
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
Ждем вас по адресу: УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)
УЛ. ГАРАРИНА,32 (напротив ПУДа)
+7 978 78 20 448