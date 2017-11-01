На правах рекламы

ПРИГЛАШАЕМ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ ОТ 3-Х ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ!



Наш кружок танца поможет вашему ребенку научиться танцевать, пластично двигаться и обеспечит необходимую для правильного роста и развития физическую нагрузку!

Вт. Чт. с 16:00 - 17:00 ч.

Спешите записаться! Количество мест ограничено!

+7 978 78 20 448

ул. Ор джоникидзе,12 ( уп-е ЖРК, 2-й этаж)

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (1-5 КЛАССЫ). ПОМОЩЬ В ДЗ.

У нас занятия для школьников вовсе не означают зубрежку и изучение скучных правил! Изучение английского языка в детском центре АБВГДейка проходит в игровой, динамичной форме. Дети изучают язык через игры, общение и творчество.

Основные задачи курса –это:

*увеличение словарного запаса,

*изучение грамматики в увлекательной форме,

*развитие речи и восприятия на слух,

*обучение быстрому чтению и письму,

*развитие правильного произношения.

Мы помогаем детям создать прочную базу знаний и навыков, необходимых как для свободного общения на иностранном языке, так и для успеваемости в школе.

Мы формируем группы по возрасту и уровню подготовки. Занятия проходят в группах не более 8 человек — так преподаватель может уделить достаточно внимания каждому ребенку.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 1 ГОДА

Для активных современных родителей, не на словах, а на деле заботящихся о будущем своего ребенка, детский центр «АБВГДейка» предлагает эксклюзивную программу по раннему всестороннему развитию детей.

Занятия проходят в теплой и добродушной обстановке с использованием самых современных и эффективных методик (Монтессори, Зайцева, Домана ,школа 7-ми Гномов и др.).

Каждое занятие состоит из 8-10 мини блоков и включает в себя:

• развитие мышления, памяти, внимания, воображения, познавательных способностей

• эмоциональное развитие

• развитие фонематического слуха

• обучение чтению по методике Зайцева

• развитие логики

• формирование математических представлений и навыков

• музыкальные игры

• творческое развитие (рисование, лепка, аппликация, конструирование)

• развитие координации движений

• артикуляционная и пальчиковая гимнастика

• Монтессори-игры (сенсомоторное развитие и мелкая моторика)

• Работа по карточкам Домана

• физическое развитие

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Группы: 4-5 лет,5-6 лет, 6-7 лет.

В ходе занятий используются методики Н. Зайцева, Г. Домана, М. Монтессори, школы Семи Гномов и не только….

В ходе занятий ребенок освоит:

*Чтение

*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)

*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)

*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).

*Окружающий мир

*Творчество

По результатам работы прошлых лет данного курса в детском центре «АБВГДейка», дети, которые пошли в школу умеют учиться по любой программе, на уроках слышат педагога и выполняют его инструкции даже при большом количестве детей в классе. А так же владеют всеми необходимыми навыками и умениями, необходимыми для успешной деятельности в школе. Кроме того, ребенок, находясь в позиции «успешный ученик» дольше сохраняет интерес и желание учиться, а у родителей нет традиционных проблем детей 1 класса.

В ходе занятий ребенок освоит:

*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)

*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)

*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).

*Окружающий мир

*Чтение

*Творчество

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ

Изо-студия в АБВГДейке позволит каждому ребенку раскрыть свой талант и развить свои творческие способности!

В процессе обучения дети знакомятся с разными материалами для творчества. Они рисуют цветными карандашами, работают акварельными и гуашевыми красками, фломастерами, мелками, пастелью, углем, знакомятся с техникой аппликации и конструирования из бумаги, лепкой из пластилина и соленого теста,

Творческие задания помогут раскрыть индивидуальность ребенка, укрепят его веру в собственные силы, разовьют фантазию и воображение. Занятия включат детей в творческий процесс, снимут страх «неумения» и будут способствовать развитию способностей детей. Упражнения на внимание и выдумку могут служить хорошей подготовкой к школе.

Наша Детская Изостудия Может Стать Первой Ступенькой К Профессиональному Мастерству В Будущем!

А ТАКЖЕ:

ФИТНЕС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОГОПЕДА

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Ждем вас по адресу: УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)

УЛ. ГАРАРИНА,32 (напротив ПУДа)

+7 978 78 20 448

https://vk.com/abcd_club