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С Букетной Мастерской Вы сможете сделать этот день, по-особенному, приятным и добрым.

Букеты, композиции из цветов, коробочки с цветами и рафаэлло, сопровожденные пожеланиями в открытке, передадут Вашу теплоту и любовь даже на расстоянии!

Оформив Ваш заказ до 23 ноября, Вы получаете СКИДКУ 10%!

Розы от 60 руб.!

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Букеты ➡ https://vk.com/album-34005950_242891784

Шляпные коробоки ➡ https://vk.com/album-34005950_242891360

Коробочки с цветами и конфетами ➡ https://vk.com/album-34005950_242891516

О НАС:

✔ Самый большой ассортимент цветов в Керчи

✔ Прямые поставки из теплиц

✔ Только свежие цветы

✔ Быстрая ДОСТАВКА

✔ Профессиональные флористы

✔ Выгодная скидочная система до 15%

*Количество товара ограничено

Контакты:

ул. Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

VK: vk.com/byketnaya

Instagram: @buketnaya__masterskaya

Facebook: facebook.com/byketnaya/

Контакты:

ул.Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

VK: vk.com/byketnaya

Instagram: @buketnaya__masterskaya

Facebook: facebook.com/byketnaya/