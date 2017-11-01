С Букетной Мастерской Вы сможете сделать этот день, по-особенному, приятным и добрым.
Букеты, композиции из цветов, коробочки с цветами и рафаэлло, сопровожденные пожеланиями в открытке, передадут Вашу теплоту и любовь даже на расстоянии!
Оформив Ваш заказ до 23 ноября, Вы получаете СКИДКУ 10%!
Розы от 60 руб.!
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Коробочки с цветами и конфетами ➡ https://vk.com/album-34005950_242891516
О НАС:
✔ Самый большой ассортимент цветов в Керчи
✔ Прямые поставки из теплиц
✔ Только свежие цветы
✔ Быстрая ДОСТАВКА
✔ Профессиональные флористы
✔ Выгодная скидочная система до 15%
*Количество товара ограничено
Контакты:
ул. Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;
ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46
Режим работы: 08:00 – 21:00
VK: vk.com/byketnaya
Instagram: @buketnaya__masterskaya
Facebook: facebook.com/byketnaya/
Контакты:
ул.Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;
ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46
Режим работы: 08:00 – 21:00
VK: vk.com/byketnaya
Instagram: @buketnaya__masterskaya
Facebook: facebook.com/byketnaya/