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Дорогие друзья)

Задумались над поиском места для празднования корпоратива, свадебного банкета, или романтического вечера?

Если да)

Тогда «LaGrace», приглашает отпраздновать Ваш замечательный праздник у нас)

Мы подготовили для наших Гостей прекрасные предложения:

Проведи свадьбу у нас, и мы подарим романтический номер молодоженам.

Празднуйте банкет, и получите скидку на номера 20% для всех участников.

Специальное банкетное меню с превосходной едой.

Отличное предложение на винную и барную карту. Вино и алкоголь по приятной цене.

Ресторан «LaGrace» - это место с уникальным дизайном, приятной атмосферой, видом на море и шумом волн. Ждем у нас на Ваш праздник!

Трансфер организуем по Вашему желанию.

Ищи нас:

Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б

Бронь столов: +7 (978) 784 44 26

Бронь номеров: +7(978) 226 55 93

Следуй за нами:

vk.com/hotel_la_grace

facebook.com/LaGracehotelrestaurant/

http://la-grace.com/