Дорогие друзья)
Задумались над поиском места для празднования корпоратива, свадебного банкета, или романтического вечера?
Если да)
Тогда «LaGrace», приглашает отпраздновать Ваш замечательный праздник у нас)
Мы подготовили для наших Гостей прекрасные предложения:
- Проведи свадьбу у нас, и мы подарим романтический номер молодоженам.
- Празднуйте банкет, и получите скидку на номера 20% для всех участников.
- Специальное банкетное меню с превосходной едой.
- Отличное предложение на винную и барную карту. Вино и алкоголь по приятной цене.
Ресторан «LaGrace» - это место с уникальным дизайном, приятной атмосферой, видом на море и шумом волн. Ждем у нас на Ваш праздник!
Трансфер организуем по Вашему желанию.
Ищи нас:
Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
Следуй за нами:
vk.com/hotel_la_grace
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