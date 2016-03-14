Проект решения сессии «О принятии в первом чтении бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» появился на сайте горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Также Глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков провел заседание рабочей группы по подготовке публичных слушаний по бюджету на 2018-й год и плановый период 2019-20 гг. Было избрано руководство рабочей группы, был утвержден план работы, в рамках заседания обсудили проект решения сессии Керченского городского совета «О принятии в первом чтении бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

«Было отмечено, что переходный период для Крыма и муниципального образования городской округ Керчь завершен, что означает, что сегодня проект бюджета подготовлен на трехлетний период, как это и полагается на территории Российской Федерации», - отметили в горсовете.

По основным вопросам у членов рабочей группы достигнуто понимание. Следующее заседание назначено на 28 ноября. Керчан приглашают принять участие в обсуждении.