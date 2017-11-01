С путешественницей полицейские провели профилактические беседы. В отношении матери беглянки за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка составлен административный протокол.

Об этом сообщает ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ.

Так, 20 ноября около 13 часов в дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 14-летняя дочь ушла 16 ноября т.г. из дома и не вернулась. Ранее подросток уже неоднократно уходила из дома. Родители пытались искать дочь самостоятельно, но поиски не увенчались успехом.

К поискам несовершеннолетней сразу же были привлечены оперативные службы ОМВД. Проверялись увеселительные заведения, скверы и парки. Обзванивались все друзья и знакомые школьницы. Поисковые работы длились весь день и всю ночь.

Около 2 часов ночи полицейские установили, что девушка находится в г.Симферополе у своих новых знакомых. Около 6 часов утра сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району нашли подростка и доставили к родителям.

С путешественницей полицейскими проведены профилактические беседы.

В отношении матери беглянки за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Фото: интернет