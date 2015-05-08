В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району 16 ноября поступило сообщение от жительницы Ленинского района о том, что у нее из домовладения похищены золотые украшения. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в течение нескольких часов установили причастную к совершению кражи. Ею оказалась дочь заявительницы – 24-летняя ранее не судимая и нигде не работающая многодетная мать.

Подозреваемая написала пять явок с повинной и пояснила, что ей были нужны деньги. Зная, что у матери есть ювелирные изделия, она решила похитить сначала цепочку, а затем и кольцо. Таким образом на протяжении месяца она похитила несколько украшений и продала их в ломбард. Вырученные от продажи деньги успела потратить на свои нужды.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по изъятию золотых изделий и возвращению их законной владелице.

Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району в отношении крымчанки возбудил сразу пять уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа - до пяти лет лишения свободы.

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