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Срочно продам свою 1-но комнатную и 3-х комнатную квартиры в Аршинцево. Хорошее состояние. Без посредников. Документы готовы. Недорого!

1. Квартира 1-но комнатная на 4-м этаже 5-ти этажного дома, остановка Институт или Пионерская. Ул. Орджоникидзе, дом № 107.

Рядом рыночек, магазины, поликлиника, во дворе дома – детский сад, в шаговой доступности вся инфраструктура центра Аршинцево – Институт, Лицей, Дворец культуры, кинотеатр, Дворец спорта, ПУД, море, парк, остановки.

Площадь квартиры – 32 кв.м. Комната 18 кв.м. Кухня 6 кв.м. С/у совмещен.

В квартире сделан ремонт, стоят стеклопакеты, новая сантехника, двери, обои, линолеум.

Идеальна для жизни, отдыха, инвестиций, под сдачу отдыхающим.

Цена 1 500 000 рублей.

Телефон хозяев +7 978 868 05 01 или + 7 978 868 05 02

2. 3-х комнатная квартира на 1-м этаже+(большой балкон –пристройка) 5-ти этажного дома, остановка Школьная, за магазином «Лаверна», ул. Нестерова, дом № 12. Во дворе удобная парковка.

В шаговой доступности парк, море, кафе, пиццерия, боулинг, рынок Дружба, школа, детский сад во дворе дома, поликлиника через 100 метров.

Общая площадь квартиры 72 кв. м. Жилая 29 кв.м. Кухня 6 кв.м.

С/у совмещен. К квартире пристроен большой балкон на 3 окна. Все узаконено. Документы в порядке. Везде стеклопакеты, решетки на окнах, газ, счетчики. Новые батареи. Только осталось переклеить свежие обои. Квартира очень теплая, светлая и сухая.

Цена 2 150 000 рублей.

Телефон хозяев +7 978 868 05 02 или +7 978 868 05 01