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На правах рекламы

Приглашаем всех любителей латиноамериканских ритмов!

Приглашаем всех любителей латиноамериканских ритмов потанцевать с Аленой Горобец, тренером, хореографом фитнес клуба "Путь к красоте". 18.00 культурная программа, проводимая ведущим Алексеем Байхуватовым. В программе вечера-вокальные, хореографические номера, конкурсы, призы и дискотека. Наши тренера - профессиональные артисты, которые удивят Вас своим мастерством. ул. Марата 9А (1 этаж, вход справа от «Сильпо» и гостиницы «Меридиан» )

ежедневно 9:00 - 22:00 и в санатории "Крым -Москва" Билеты заказывать по номеру:+79787441709.

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