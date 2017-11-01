Приглашаем всех любителей латиноамериканских ритмов потанцевать с Аленой Горобец, тренером, хореографом фитнес клуба "Путь к красоте".
18.00 культурная программа,
проводимая ведущим Алексеем Байхуватовым.
В программе вечера-вокальные, хореографические номера, конкурсы, призы и дискотека.
Наши тренера - профессиональные артисты, которые удивят Вас своим мастерством.
ул. Марата 9А (1 этаж, вход справа от «Сильпо» и гостиницы «Меридиан» )
ежедневно 9:00 - 22:00 и в санатории "Крым -Москва"
Билеты заказывать по номеру:+79787441709.