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Для тех, кто мечтал совмещать уроки хореографии и занятия по фитнесу, есть очень хорошие новости! В танцевальной фитнес-студии "DANCE HALL" функционируют группы по направлению "Пластика тела".

Тренировки включают в себя:

- растяжку, которая улучшает пластичность и гибкость,

- физические нагрузки на все группы мышц, которые подтягивают фигуру и выстраивают красивый женственный силуэт,

- и кардио нагрузки в виде хореографии, которые ускоряют метаболизм, снижают аппетит и способствуют похудению.

Особенно такие занятия рекомендуются мамочкам, которые хотят быстро восстановить форму после родов.

Расписание:

Утренняя группа: среда, пятница в 10:30,

Дневная группа: среда, пятница в 14:30.

Наш адрес: ул. Самойленко, 8-б, 3 этаж,

Телефон: +7 978 02 11 559,

Мы в ВК - https://vk.com/dh_kerch .