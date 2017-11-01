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Культовое блюдо карпаччо (Carpaccio, итал.) впервые было придумано и приготовлено легендарным барменом Джузеппе Чиприани в 1950 году. Название выбрано в честь Витторе Карпаччо, итальянского живописца эпохи Ренессанса.



В настоящее время термин «карпаччо» употребляется применительно к практически любому блюду из особо тонко нарезанных и чаще всего термически необработанных продуктов.



Карпаччо из лосося имеет замечательный вкус и содержат множество веществ, полезных и даже необходимых организму человека.



Приглашаем Вас попробовать это чудесное итальянское блюдо в нашей траттории ;)

Мы готовим с итальянской страстью!



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