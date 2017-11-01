Культовое блюдо карпаччо (Carpaccio, итал.) впервые было придумано и приготовлено легендарным барменом Джузеппе Чиприани в 1950 году. Название выбрано в честь Витторе Карпаччо, итальянского живописца эпохи Ренессанса.
В настоящее время термин «карпаччо» употребляется применительно к практически любому блюду из особо тонко нарезанных и чаще всего термически необработанных продуктов.
Карпаччо из лосося имеет замечательный вкус и содержат множество веществ, полезных и даже необходимых организму человека.
Приглашаем Вас попробовать это чудесное итальянское блюдо в нашей траттории ;)
Мы готовим с итальянской страстью!
Наш адрес: ул. Дубинина 31 (перекресток с ул.К.Маркса, справа от магазина "Подиум")
Бронирование столов: +7 978 213 34 32