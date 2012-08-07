В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель с жалобой на стадион 50-летия Октября. Керчанин рассказал, что он купил билет на футбол, а когда пришел на стадион он увидел на сиденьях грязные лужи.

«Билет на футбол стоит 100 рублей. Неужели в эти 100 рублей не входит такой маленький сервис, как протереть пластиковые сиденья тряпочкой перед игрой, пластиковых сидений на стадионе всего лишь 2 сектора! Представьте, купил билет в кино, а на твоем сидении грязная лужа. Так чем хуже футбольные болельщики, почему такое неуважение к ним?», - спрашивает керчанин