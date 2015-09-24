Представитель алуштинского спортклуба «Барс» Гурам Курткоев стал победителем Всекрымского открытого чемпионата по национальной борьбе куреш. Как Крыминформу сообщили в спортивном клубе «Мангуп», чемпион получил пояс и денежный приз - 200 тысяч рублей, - передает Керчь.ФМ.
Помимо пояса чемпиона, спортсмен выиграл денежный приз – 200 тысяч рублей», – сказано в сообщении.
Организатором турнира выступил республиканский спортклуб «Мангуп» при поддержке главы Крыма Сергея Аксёнова и депутата Госдумы Руслана Бальбека.
Каждый муниципалитет Крыма представил на чемпионате команды из четырех человек. Победители в категориях 70, 80 и 90 кг получили новые автомобили Lada Priora, а призеры, завоевавшие второе и третье места, получили 100 тысяч и 50 тысяч рублей. Победителя в категории 90+ наградили Hyundai Solaris.
Бальбек отметил, что турнир станет ежегодным. Призами в нем будут автомобили и титул сильнейшего борца Крыма. Такая мотивация, по мнению парламентария, сумеет побудить молодежь к занятию спортом. Особый акцент на поощрения сделан потому, что молодые спортсмены часто уходят из спорта из-за необходимости зарабатывать на жизнь.
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