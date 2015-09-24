Представитель алуштинского спортклуба «Барс» Гурам Курткоев стал победителем Всекрымского открытого чемпионата по национальной борьбе куреш. Как Крыминформу сообщили в спортивном клубе «Мангуп», чемпион получил пояс и денежный приз - 200 тысяч рублей, - передает Керчь.ФМ.

«19 ноября 2017 года на стадионе «Локомотив» состоялся Всекрымский открытый чемпионат по национальной борьбе куреш, на котором был определен обладатель пояса сильнейшего борца полуострова. Абсолютным чемпионом турнира, победившим остальных призеров, стал Гурам Курткоев (алуштинский клуб «Барс»).

Помимо пояса чемпиона, спортсмен выиграл денежный приз – 200 тысяч рублей», – сказано в сообщении.

Организатором турнира выступил республиканский спортклуб «Мангуп» при поддержке главы Крыма Сергея Аксёнова и депутата Госдумы Руслана Бальбека.

«Мы возрождаем добрые традиции нашего благословенного полуострова. До Великой Отечественной войны в Крыму ежегодно проводились соревнования по крымско-татарской борьбе куреш, когда от каждого населенного пункта самые сильные борцы соревновались между собой», – сказал парламентарий.

Каждый муниципалитет Крыма представил на чемпионате команды из четырех человек. Победители в категориях 70, 80 и 90 кг получили новые автомобили Lada Priora, а призеры, завоевавшие второе и третье места, получили 100 тысяч и 50 тысяч рублей. Победителя в категории 90+ наградили Hyundai Solaris.

Бальбек отметил, что турнир станет ежегодным. Призами в нем будут автомобили и титул сильнейшего борца Крыма. Такая мотивация, по мнению парламентария, сумеет побудить молодежь к занятию спортом. Особый акцент на поощрения сделан потому, что молодые спортсмены часто уходят из спорта из-за необходимости зарабатывать на жизнь.