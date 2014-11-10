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В Керчи на пешеходном переходе сбили женщину (18+)

В Керчи, 23 ноября на улице Генерала Петрова, произошла авария. Автомобиль марки «BMW» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, - передает Керчь.ФМ. Пешехода госпитализировали в больницу. На месте ДТП ожидают сотрудников ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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