Керченский городской суд вынес приговор в отношении 45-летнего местного жителя. На основании предоставленных прокуратурой доказательств его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 1 ст. 228.4 (незаконный сбыт прекурсоров наркотических средств в крупном размере) УК РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что осужденный занимался сбытом на территории Керчи наркотиков и их прекурсоров.

Согласно позиции прокурора виновному назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, недавно в Керчи поймали еще одного наркосбытчика