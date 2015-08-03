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Название: Ho Re Ca – Trade

Директор: Долженкова Наталья Александровна

Дата создания: 3 августа 2015

О компании: Ho Re Ca представляет собой услуги для отелей, гостиниц и гостевых домов, в целом, обозначает услуги гостеприимства и общественного питания. «Ho Re Ca – Trade» - динамично растущая и

развивающаяся компания, которая работает по четырем основным направлениям:

1. Продажа чая, кофе и кофейного оборудования, ингредиентов для мягкого мороженного и вендинговых компонентов.

2. Продажа и сопровождение технологичного оборудования: тепловое, электро-механическое, холодильное, а также нейтральное оборудование для магазинов и предприятий.

3. Расходные материалы (салфетки, полотенца, посуда, пакеты ) и профессиональная бытовая химия для уборки предприятий общепита, гостиниц и прочих помещений.

4. Торгово-выставочное оборудование для магазинов и супермаркетов (стеллажи, витрины, прилавки, панели и т. д.) Имея 5-летний опыт в торговой сфере , компания «Ho Re Ca – Trade» постоянно совершенствует свое мастерство на тематических выставках и мастер – классах, таких как , например, «Третий Крымский Фестиваль Кофе» в Симферополе, Cleanexpo в Краснодаре и выставка ПИР в Москве . Так же Сотрудники компании готовы ответить на любой вопрос, провести полноценную консультацию по выбору необходимого оборудования.

Применяя индивидуальный подход к каждому клиенту, мы заботимся о том чтобы каждый остался доволен проделанной работой и полученным результатом!

Компания Ho Re Ca Trade - Ваш надежный поставщик! Мы думаем о Вашем бизнесе и стремимся предлагать Вам самые выгодные решения.

Ho Re Ca – Trade - «Выгодное сотрудничество – Отличный результат!»

Контакты:

Адрес: г. Керчь, ул. Вокзальное Шоссе 36.

Телефон: + 7(978)551 07 10 - офис

E-mail: [email protected]

Проголосовать за «Ho Re Ca – Trade» можно, перейдя по ссылке http://xn----btbktrq3c0b.xn--p1ai/c.php?firma_rate=4030