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Друзья, сезон новогодних корпоративов открыт!

«INKI», «Твоя Веранда», «Жар – Пицца» , «LaGrace».

Четыре уникальных места, с вкусной кухней и приятной атмосферой.

Проведите свой корпоратив в одном из четырех замечательных ресторанов, и мы подарим вам ящик игристого.

Спешите забронировать свой лучший праздник!

Позвоните нам и узнайте условия).

Ищи нас:

Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

Следуй за нами:

http://inki.com.ru/

facebook.com/grillbarinki

vk.com/grillbar_inki

instagram.com/inki_grill_n_cocktails/

ok.ru/group/52754119327953



Твоя Веранда: ул.Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

Следуй за нами:

http://veranda.com.ru/

vk.com/tvoyaveranda

facebook.com/tvoyaveranda/

instagram.com/tvoyaveranda/

ok.ru/group/52953260687444



Жар – Пицца: пер.Кооперативный, 3 и ул.Ленина, 20

Бронь столов: +7 978 815 95 19

Следуй за нами:

http://j-pizza.com.ru/

facebook.com/pizzajarpizza

vk.com/jpizzeria

instagram.com/jarpizza/

Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б

Бронь столов: +7 (978) 784 44 26

Бронь номеров: +7(978) 226 55 93

Следуй за нами:

vk.com/hotel_la_grace

facebook.com/LaGracehotelrestaurant/

http://la-grace.com/