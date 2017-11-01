Друзья, сезон новогодних корпоративов открыт!
«INKI», «Твоя Веранда», «Жар – Пицца» , «LaGrace».
Четыре уникальных места, с вкусной кухней и приятной атмосферой.
Проведите свой корпоратив в одном из четырех замечательных ресторанов, и мы подарим вам ящик игристого.
Спешите забронировать свой лучший праздник!
Позвоните нам и узнайте условия).
Ищи нас:
Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3
Бронь столов: +7 978 815 95 17
Следуй за нами:
http://inki.com.ru/
facebook.com/grillbarinki
vk.com/grillbar_inki
instagram.com/inki_grill_n_cocktails/
ok.ru/group/52754119327953
Твоя Веранда: ул.Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
Следуй за нами:
http://veranda.com.ru/
vk.com/tvoyaveranda
facebook.com/tvoyaveranda/
Жар – Пицца: пер.Кооперативный, 3 и ул.Ленина, 20
Бронь столов: +7 978 815 95 19
Следуй за нами:
http://j-pizza.com.ru/
facebook.com/pizzajarpizza
vk.com/jpizzeria
Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
Следуй за нами:
vk.com/hotel_la_grace
facebook.com/LaGracehotelrestaurant/