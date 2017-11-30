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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Акция на натяжные потолки - глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 390 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 15 кв.м.)
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ДИЗАЙН
Дизайн интерьера квартир, коттеджей, офисов
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РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ
Тканевые роллеты (рулонные шторы), жалюзи вертикальные и горизонтальные.
ОКНА, БАЛКОНЫ
Окна из немецких профилей http://www.trend-remont.ru/okna
Отделка балконов http://www.trend-remont.ru/balkoni-pod-kluch
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ АКРИЛОМ
Реставрация чугунных, стальных, акриловых ванн, поддонов
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Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03
Примеры выполненных работ Компанией ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/portfolio
Отзывы и видео Компании ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/video
Ждем Вас по адресу:
Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301
*Акция действует до 30.11.2017г