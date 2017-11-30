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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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Акция на натяжные потолки - глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 390 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 15 кв.м.)

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ДИЗАЙН

Дизайн интерьера квартир, коттеджей, офисов

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Ремонт квартир и домов в Керчи http://www.trend-remont.ru/remont

Строительство домов в Керчи http://www.trend-remont.ru/stroitelstvo

РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ

Тканевые роллеты (рулонные шторы), жалюзи вертикальные и горизонтальные.

ОКНА, БАЛКОНЫ

Окна из немецких профилей http://www.trend-remont.ru/okna

Отделка балконов http://www.trend-remont.ru/balkoni-pod-kluch

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ АКРИЛОМ

Реставрация чугунных, стальных, акриловых ванн, поддонов

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Купить Жидкий Акрил для ванн http://www.krym-ecovanna.ru/

Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03

Примеры выполненных работ Компанией ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/portfolio

Отзывы и видео Компании ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/video

Ждем Вас по адресу:

Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301

*Акция действует до 30.11.2017г