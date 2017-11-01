Мебельный салон «АТЛАНТ» Равновесие цены и качества. Клиент - наше ВСЕ!
Как нас НАЙТИ
Мебельный салон «АТЛАНТ»
г.Керчь, ул. Орджоникидзе,37, ост. ДРУЖБА ,тел.+7 36561 33036 , +7 978 8171621
Мягкая мебель, офисная, спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие, мебель малых форм!!!
Мы предлагаем мебель от лучших производителей из различных городов РФ со склада и на заказ. Начало работы нашего салона в мебельной отрасли с середины 2004г. За эти годы мы приобрели большой опыт в продаже мебели, пришло понимание «образа» мебели ее видах и характера. Сегодня мы не просто продаем мебель, а создаем интерьер вашего жилища! Мы являемся официальным дилером «Горячеключевской мебельной фабрики» Мебель горячеключевской мебельной фабрики – это то, что Вы искали: красиво, модно, качественно и недорого. Посмотрите каталог и убедитесь сами в том, что в нём есть всё, чтобы Ваш дом стал уютным, а интерьер – современным. Мы работаем для вас.
В чем преимущество нашего салона:
-удобное расположение магазин;
-постоянное обновление ассортимента;
-выгодная цена;
-оперативная подборка товара при заказе;
-гарантия товара 12 месяцев;
-доставка товара бесплатная по городу;
-сервисное обслуживание;
-гибкая система скидок.
P.S при заказе товара от 50000 тыс. руб. действует скидка 10% (подробности уточнять у консультантов)
Акция действует до 31 декабря 2017г
Доставка, сборка, гарантия качества!