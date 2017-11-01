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Мебельный салон «АТЛАНТ» Равновесие цены и качества. Клиент - наше ВСЕ!

Как нас НАЙТИ

Мебельный салон «АТЛАНТ»

г.Керчь, ул. Орджоникидзе,37, ост. ДРУЖБА ,тел.+7 36561 33036 , +7 978 8171621

Мягкая мебель, офисная, спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие, мебель малых форм!!!

Мы предлагаем мебель от лучших производителей из различных городов РФ со склада и на заказ. Начало работы нашего салона в мебельной отрасли с середины 2004г. За эти годы мы приобрели большой опыт в продаже мебели, пришло понимание «образа» мебели ее видах и характера. Сегодня мы не просто продаем мебель, а создаем интерьер вашего жилища! Мы являемся официальным дилером «Горячеключевской мебельной фабрики» Мебель горячеключевской мебельной фабрики – это то, что Вы искали: красиво, модно, качественно и недорого. Посмотрите каталог и убедитесь сами в том, что в нём есть всё, чтобы Ваш дом стал уютным, а интерьер – современным. Мы работаем для вас.

В чем преимущество нашего салона:

-удобное расположение магазин;

-постоянное обновление ассортимента;

-выгодная цена;

-оперативная подборка товара при заказе;

-гарантия товара 12 месяцев;

-доставка товара бесплатная по городу;

-сервисное обслуживание;

-гибкая система скидок.

P.S при заказе товара от 50000 тыс. руб. действует скидка 10% (подробности уточнять у консультантов)

Акция действует до 31 декабря 2017г

Доставка, сборка, гарантия качества!