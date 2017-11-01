Видеокольпоскопия — это современная методика гинекологического осмотра. Осмотр осуществляется с помощью специального оптического прибора, который обладает увеличительными свойствами. В процессе обследования производится фото- и видеосъемка. Видеокольпоскопия необходима для диагностирования на ранних стадиях заболеваний женской половой системы. Обратившись в нашу клинику, вы можете пройти процедуру видеокольпоскопии.
Преимущества этой процедуры:
- Возможность выявлять любые изменения в женском организме и диагностировать заболевания даже на самых ранних стадиях развития;
- Полученные данные хранятся в формате видео и фото;
- Более показательные и яркие результаты обследования;
- Возможность прицельного, более точного забора материала на цитологию и биопсию;
- Максимальная точность диагностики и эффективность назначенного по результатам видеокольпоскопии лечения.
Как проходит эта процедура?
Аппарат для проведения видеокольпоскопии представляет собой оптический прибор, который соединен с компьютером. Изображение, полученное при осмотре, выводится на монитор в реальном времени, записывается и хранится на жестком диске компьютера, может быть распечатана в любом формате. Многократное увеличение позволяет детально изучать половую систему — врач отслеживает малейшие изменения ее органов и тканей.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь у специалиста.
Видеокольпоскопия показывает высокую эффективность при обнаружении бессимптомных гинекологических заболеваний.
Медицинский центр «АКВА МЕД МАРИН» - это многофункциональный медицинский центр, где ответственность за ваше здоровье берут на себя высококвалифицированные и деликатные специалисты, мастера своего дела. В постановке диагноза и назначении лечебного курса им помогает современное оборудование: Ультразвуковой диагностический сканер Экспертного класса SonoScape S40Exp и Видеокольпоскоп Dr. CamscopeDCS-102 (экспертного класса).
Новое поколение кольпоскопов позволяет получить на мониторецветное качественное изображение с высоким разрешением для точной и достоверной диагностики. Дает возможность врачу и пациенту видеть видеоизображение области заболевания до и после лечения, получать снимки. Предоставляет возможность детально увидеть изменения формы и цвета тканей, функциональные и структурные изменения за счет цифрового увеличения (2-8 x). Система позволяет выводить до 16 кадров на экран.
В МЦ «АКВА МЕД МАРИН» вы получите самую эффективную и высококлассную гинекологическую помощь!
Высококачественное гинекологическое кресло делает возможным проведение обследование с минимумом неудобств для пациентки.
В медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» к Вашим услугам:
- Комплексное гинекологическое обследование, контрацепция;
- Вакцино-профилактика различных патологий, диагностика и лечение бесплодия;
- Лечение эрозий, дисплазий, лечение миом матки (консервативное);
- Нарушения менструального цикла, эндометриоз, воспалительные заболевания придатков матки, патология эндометрия;
- Ультразвуковое исследование Expert-класса 4D;
- Видеокольпоскопия;
- Лечение эрозии шейки матки с помощью аппарата «Фотек».
Прием пациентов ведется в самом центре города. Для удобства работающих пациенток врач акушер-гинеколог, а также кабинет УЗИ работают по субботам. Уютная и приятная обстановка благотворно сказывается на психологическом состоянии пациентов, снимает излишнее волнение перед приемом.
Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:
УЗИ-диагностика:
- сосудов головного мозга;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- поджелудочной железы;
- печени;
- брюшной полости;
- почек;
- щитовидной железы;
- лимфоузлов;
- слюнных желез;
- суставов;
- органов мошонки;
- инородных тел, грыж;
- молочных желез;
- органов малого таза;
- доплерография сосудов внутренних органов;
- мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Офтальмолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Онколог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против Желтой лихорадки!;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.
Записаться на прием можно по телефонам:
+ 7 (978) 8 47 47 14
+7 918 921 25 91
+7 (978) 400 54 17
E-mail: [email protected]
Сайт: www.akvamedmarin.com
Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)
Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)