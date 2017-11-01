Гражданин Украины пытался выехать из Крыма, используя чужой паспорт. Об этом сообщили Крыминформу в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

«Поздней ночью в многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Армянск» прибыл гражданин Украины 1954 года рождения, следовавший по маршруту Севастополь – Киев, – рассказали в пресс-службе. – В ходе пограничного контроля выяснилось, что предъявленный на проверку паспорт не может использоваться в качестве основания для пропуска через российскую границу, так как не принадлежит предъявителю».

Мужчина признался, что паспорт принадлежит его брату, а сам он, является гражданином одного из государств СНГ. Пограничники установили, что за совершенное мошенничество он больше года отбывал наказание в Керчи.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Мужчину задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Напомним, иностранец без паспорта пытался покинуть Крым