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Наши консультанты помогут Вам разобраться в непростом мире коллекционирования монет, марок, антиквариата. Мы абсолютно бесплатно поможем провести оценку Ваших предметов старины. Доброжелательная атмосфера магазина, огромный ассортимент товаров для коллекционеров на любой вкус и кошелек так нравится нашим постоянным покупателям. Ассортимент обновляется каждую неделю. Приходите в наш магазин, где каждый раз Вас ждет что-нибудь новенькое. Мы стараемся угодить каждому нашему покупателю. Так же Вы можете ознакомиться с экспозициями музея денег, пообщаться со специалистами и окунуться в спокойную атмосферу истории денег.

Ждем Вас по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 10. "Музей денег".

Мы работаем с 10 до 18 часов ежедневно, суббота с 10 до 15 часов (выходной - воскресенье).