Уважаемые друзья!
По заказу мы разрабатываем вышивку вашего логотипа.
Ваш логотип может быть в виде отдельного шеврона или размещен на папке, сумке, галстуке, элементе одежды, флаге или вымпеле.
Вышивка производится на современном вышивальном оборудовании -
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
Нашими клиентами являются:
Школы Крыма, футбольный клуб г. Керчи «Авангард», Управление Муниципального контроля г. Керчи, ФГБОУ ВО «КГМТУ», Федерация бокса г. Керчи и другие организации Крыма.
Контакты для заказов
Отдел сбыта и снабжения ОСИС :
+79788831516
e-mail: [email protected]
тел/вайбер +79788831517
e-mail: [email protected]