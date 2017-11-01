На правах рекламы

Уважаемые друзья!

По заказу мы разрабатываем вышивку вашего логотипа.

Ваш логотип может быть в виде отдельного шеврона или размещен на папке, сумке, галстуке, элементе одежды, флаге или вымпеле.

Вышивка производится на современном вышивальном оборудовании -

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

Нашими клиентами являются:

Школы Крыма, футбольный клуб г. Керчи «Авангард», Управление Муниципального контроля г. Керчи, ФГБОУ ВО «КГМТУ», Федерация бокса г. Керчи и другие организации Крыма.

Контакты для заказов

Отдел сбыта и снабжения ОСИС :

+79788831516

e-mail: [email protected]

тел/вайбер +79788831517

e-mail: [email protected]