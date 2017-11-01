В Ленинском районе с 20 по 27 ноября сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическую операцию «Безнадзорные дети». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие проводится в целях профилактики и недопущения совершения правонарушений несовершеннолетними, выявления безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, неформальных молодежных объединений и групп антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в противоправные действия.

Также операция проходит для выявления фактов семейного неблагополучия, фактов жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних на территории города.

В рамках данной операции инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции проводят проверки по месту жительства лиц, состоящих на учете в ОВД. С ними проводят индивидуально-профилактические беседы по предупреждению и недопустимости совершения противоправных действий, как административного, так и уголовного характера.

С целью выявления и изъятия с улиц безнадзорных детей и определение их в спец.учреждения, правоохранители проводят рейды по отработке мест массового отдыха граждан, мест концентрации молодежи, в том числе несовершеннолетних детей (парки, скверы, торговые центры, чердаки, подвалы, свалки, заброшенные строения, стройки, дискотеки, компьютерные клубы).

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о таких детях обращаться в полицию по телефонам:

- (06527) 4-02-19 - дежурная часть ОМВД России по Ленинскому району ( п. Ленино, ул. Энгельса, 9-В);