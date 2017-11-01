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Поскольку устанавливать классические шторы на балконе очень не практично, то рано или поздно все начинают понимать, что установка жалюзи на балкон или лоджию это не роскошь, а жизненная необходимость. Срочно, воспользуйтесь предложением - скидка на заказ балкона или лоджии -15%.

На балконе удобнее использовать закрытую систему, в которой сама ткань прячется в алюминиевом коробе, что позволяет защитить её от уличной пыли при проветривании в ненастные дни. Открытая система совсем не хуже, в обоих случаях, ткань двигается вверх-вниз по направляющим, благодаря чему при любом положении окна штора всегда плотно прилегает к раме.

Самое главное преимущество рулонных штор – за ними не нужен уход,

как говорится – установил и забыл! Больше не думайте о стирке и глажке, - она не нужна.

Рулонные шторы прекрасно обходятся без Вашей заботы. Просто потяните за цепочку!

Визуально не уменьшают пространство и без того маленького помещения!

Богатый выбор тканей и фактур, даже самый скрупулезный клиент будет удовлетворен.

Рулонные шторы с тканью «Blackout» помогут Вам, защитится от любого светового потока.

Хотите спать днем, как ночью? Хотите, чтобы вашему малышу не мешал яркий свет?!

Любите поспать подольше утром, но солнечный свет будит Вас!

Закажите себе рулонные шторы ткань – «Блэкаут».

Она препятствует проникновению солнечных лучей, яркой световой рекламы, уличных фонарей. Чаще всего такие шторы используются в спальне, детской комнате, либо на окнах или балконах, выходящих на сторону с сильно палящим солнцем.

Закажите горизонтальные жалюзи на балкон со скидкой -15%!

Минимальный уход, сочетаются с любым интерьером.

Практичны и удобны в эксплуатации. Экономят пространство, не греются на солнце.

Возможно, устанавливать на деревянные рамы.

Совет:

Если решили поставить горизонтальные жалюзи лучше ставить кассетные жалюзи.

К-Системс – позволят вашим окнам открываться максимально широко, управление

подъем и поворот осуществляется с помощью цепочного механизма.

У нас вы можете заказать!

-Рулонные шторы (в коробе и без)

-Система «День-Ночь» «Зебра»

-Горизонтальные,

-Вертикальные,

-Веревочные стринг - жалюзи «Бриз» (ощущение простора и невесомости материала)

-К-Системс (жалюзи управляемые цепочкой с кассетой сверху, располагаются в световом проеме),

-Деревянные (горизонтальные жалюзи из натуральной древесины),

-Плиссе (ткань собрана в микро гармошку, для арок и не только)

-Римские шторы (Большой выбор тканей для римских штор)

- NEW. Фото жалюзи (вертикальные жалюзи с вашим рисунком)

-Маркизы (сборно-разборная конструкция для затенения разнообразных уличных объектов, таких как витрины с их экспозициями, оконные проёмы, террас)

-Защитные ролеты или роль ставни.

Обращаем ваше внимание, 15-ти процентная скидка распространяется на заказ от 3-х

и более окон для любого вида жалюзи!

*Скидка -15% действует с 20 ноября 2017г. по 10 января 2018г.

На замер мастер выезжает в согласованное с Вами время!

С собой мы привозим все образцы жалюзи, тканей, которые вы можете посмотреть,

пощупать и приложить к окошку. Также даем подробную консультацию по видам тканей,

по возможным системам рулонных штор и жалюзи, а также по любым возникающим у вас вопросам.

Вызвать мастера вы можете по указанным ниже телефонам или онлайн заполнив

специальную форму на нашем сайте.

www.zhalyuzi-v-kerchi.webnode.ru

Современные Солнцезащитные Системы «3S»

www.zhalyuzi-v-kerchi.webnode.ru



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