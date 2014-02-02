В Керчи 25 ноября, около 15.00, в районе «Военкомата» столкнулись автомобили «Ниссан» и «ВАЗ». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, пострадавших в аварии нет.

У «ВАЗа» помято крыло, а у иномарки – поцарапан бампер.