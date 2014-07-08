Керчане стали свидетелями аварии, которая произошла около 18.00 по дороге на Маяк, по ходу движения автобуса № 18, недалеко от остановки, где школа. Как рассказали читатели редакции Керчь.ФМ, на скорости по встречной полосе пролетел тёмный автомобиль «ВАЗ». Кроссовер, который двигался в это время по своей полосе, чтобы уйти от лобового выехал на траву, проехал рядом со столбом, но не ушел от столкновения с забором.

Очевидцы отметили, что предварительно пострадала девочка лет 10, которая находилась в автомобиле. Люди ехали со страусиной фермы, - заключили читатели.

В шоковой ситуации керчане не знали кого вызывать. Мы напоминаем экстренные номера:

МЧС – 101

Мобильный полиции, в том числе при ДТП (102): +7978 806-22-05

Скорая медицинская помощь - 103