На трассе Керчь-Симферополь 24 ноября в 18:10 водитель автомобиль «КАМАЗ» врезался в «Шевроле Ланос». Как сообщает ГИБДД Крыма, авария произошла в Белогорском районе, - передает Керчь.ФМ.

«При выезде со второстепенной дороги на главную «КАМАЗ» не уступил дорогу автомобиля «Шевроле Ланос», который двигался по главной дороге со стороны г. Симферополь в направлении г. Феодосия», - отметили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Шевроле Ланос», 1953 г.р. проживает: Советский район, с. Раздольное. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки.