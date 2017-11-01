Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крым, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, злоумышленник в течение минувшего лета действовал в парках и на пляжах города, похищая имущество отдыхающих. Всего от его преступных действий пострадало десять человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд.