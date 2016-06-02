В Керчи 12 декабря 2017 в 14-00 часов в Историко-археологическом музее будет представлена выставка: «Carte Postale: открытая душа» (из истории почтовой открытки). Об этом сообщает пресс-служба музея, - передает Керчь.ФМ.

«На выставке «Carte Postale: открытая душа», из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Вы сможете познакомиться с историей создания почтовых открыток, узнать о том, как выглядели первые почтовые карточки, оценить их значение в различные периоды истории нашей страны».

Выставка будет интересна филокартистам - коллекционерам открыток и всем, кто увлекается историей, так как открытки отражают события, происходящие в стране, являясь своего рода документальными свидетельствами эпохи.

Так, будут представлены открытки, запечатлевшие памятные места дореволюционной и современной Керчи («Археологический музей на г. Митридат», «Керчь, вид с моря» и др.).

Фото: архив