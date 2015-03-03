В Крыму подвели итоги республиканского конкурса рисунка на почтовой карточке «Крым новогодний», который проводился проводился ФГУП «Почта Крыма» и ФГБОУ «МДЦ «Артек». Конкурс проводили при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и Департамента образования города Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства, - передает Керчь.ФМ.

«Конкурс организован с целью оказания содействия развитию детского художественного творчества, выявлению талантливых детей их поддержке и поощрению, разработке почтовой открытки к Новому году, популяризации услуг почтовой связи», - отметили в ведомстве.

С 23 октября по 15 ноября в адрес организаторов конкурса поступило 974 работы из всех уголков Республики Крым и города Севастополя.

Награждение призами 3 победителей и 25 лауреатов конкурса состоится 25 ноября в 11:00 в Детском игровом развивающем центре «Почта Артека». После награждения ребятам будет проведена обзорная экскурсия по легендарному лагерю «Артек».

По оценке жюри, абсолютными победителями признаны:

- Анастасия, Гуцало, учащаяся МБОУ Сакская гимназия №1

- Карина Кириленко, учащаяся МБОУ Орловская школа – детский сад

- Вероника Чубурова, учащаяся МБОУ Красногвардейская школа № 2

Работы ребят будут выпущены ФГУП «Почта Крыма» на почтовых карточках специальным тиражом.

В списке победителей есть и керчанка - Демидова Анастасия.

Фото: пресс-служба