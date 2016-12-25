Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченский судостроительный завод «Залив» работает над выполнением гособоронзаказа. Об этом он сообщил на своей странице в «Фэйсбук», комментируя выступление президента РФ Владимира Путина о росте промышленного производства в Крыму, - передает Керчь.ФМ.

«Это наиболее крупное судостроительное предприятие Крыма (завод «Залив», - прим. ред.). Оно имеет один из самых больших судостроительных доков в Европе – 364 метра в длину и 60 метров в ширину. Аналогов на территории России нет», - подчеркнул Аксенов.

Он также отметил, что реализация Морской доктрины и Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года является одним из важных приоритетов работы правительства республики.

«В рамках исполнения этих документов крымские судостроители готовы разместить на своих мощностях заказы любого класса и назначения», - написал Глава Крыма.

Напомним, в ноябре в Керчи на заводе «Залив» заложили новое судно.

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