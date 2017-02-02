ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в феврале с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику, - передает Керчь.ФМ.



Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Справки по телефону: (36561) 4-18-83.

Бесплатная «горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8 800 50 60 007 (с мобильного), 0 800 50 60 007 (со стационарного).

Напомним, в Керчи предпринимателей заставляют переходить на генераторы. С субботы начались ежедневные отключения многоэтажных жилых домов во всех районах города. Обычно свет отключают по утрам и по вечерам. В «Крымэнерго» продолжают утверждать, что абонентов не отключают. В Керчи все супермаркеты уже перевели на генераторы.

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