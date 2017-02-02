Администрация города Керчи предлагает смелым, решительным, активным и мужественным гражданам самоорганизоваться и создать общественное объединение пожарной охраны с целью, в последствии, создать добровольную пожарную охрану в пос. Маяк и пос. Героевское.

Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Создать дружину предлагают в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» .

«Гражданам, принявшим осознанное решение самоорганизоваться и вступить в общественное объединение пожарной охраны, следует обратиться в Администрацию города Керчи за разъяснениями», - заключили в ведомстве.