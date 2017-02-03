Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» организовало приём от населения SMS с информацией по аварийным отключениям электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ.

«Для регистрации заявки в SMS необходимо указать адрес (район, населённый пункт, улица, номер дома) и суть обращения. Стоимость SMS согласно тарифу оператора связи», – говорится в сообщении.

Номер для приема SMS об аварии: +7 (978) 993-69-51.

В Керчи с субботы, 28 января, начались массовые отключения электроэнергии. Свет керчанам отключают в утреннее и вечернее время. 31 января, часть города около двух часов была обесточена. Однако, «Крымэнерго» заявляет, что абонентов населённых пунктов не отключают