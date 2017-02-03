В декабре прошлого года многим керчанам принесли уведомления о задолженности перед ГУП «Крымгазсети». Керчане массово пошли в газоснабжающую организацию, так как по их словам платили исправно и образования задолженности не допускали. Однако, в газовом хозяйстве объяснили, что задолженность образовалась из-за того, что керчане платили за газ в «не ту организацию». Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали читатели сайта, побывавшие на сверке.

«Я получил квитанцию с долгом. Пошел выяснить в чем дело. В газовом хозяйстве сказали, что мы платили в ПАО «Керчьгаз», а нужно было в ГУП «Крымгазсети». Дело в том, что мы платим через банк. В ноябре мы заплатили еще в ПАО, но нас в банке предупредили, что в декабре будут другие реквизиты. Когда мы пришли платить в декабре за газ. то платили уже в ГУП. Сегодня в газовом хозяйстве мне сказали, что я должен оплатить задолженность, а они мне скажут, как написать заявление, чтобы мне из ПАО вернули деньги», - рассказал керчанин.

Как видно из предоставленной квитанции, задолженность ГУП «Крымгазсети» посчитали по состоянию на декабрь 2016 года. Однако, по данным сайта ФНС РФ, предприятие ПАО «Керчьгаз» не числится в числе ликвидированных. ГУП «Крымгазсети» было создано в июле 2016 года, а ПАО «Керчьгаз» было перерегистрировано из украинского предприятия осенью того же года. Керчан продолжало обслуживать именно ПАО на основании действовавших в соответствии с 6 ФКЗ разрешительных документов и договоров.

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Никто о смене поставщика газа в квартиры керчан их официально не предупреждал.

«С какой стати я, оплачивая ежемесячно, копейка в копейку все коммунальные услуги, должен сейчас по второму кругу платить, а потом еще бегать и писать заявления, просить, чтобы мне вернули деньги. А если не вернут, что за бардак?», - возмущается керчанин.

Напомним, людей из очереди в газовом хозяйстве увозила скорая помощь.