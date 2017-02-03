В декабре прошлого года многим керчанам принесли уведомления о задолженности перед ГУП «Крымгазсети». Керчане массово пошли в газоснабжающую организацию, так как по их словам платили исправно и образования задолженности не допускали. Однако, в газовом хозяйстве объяснили, что задолженность образовалась из-за того, что керчане платили за газ в «не ту организацию». Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали читатели сайта, побывавшие на сверке.
Как видно из предоставленной квитанции, задолженность ГУП «Крымгазсети» посчитали по состоянию на декабрь 2016 года. Однако, по данным сайта ФНС РФ, предприятие ПАО «Керчьгаз» не числится в числе ликвидированных. ГУП «Крымгазсети» было создано в июле 2016 года, а ПАО «Керчьгаз» было перерегистрировано из украинского предприятия осенью того же года. Керчан продолжало обслуживать именно ПАО на основании действовавших в соответствии с 6 ФКЗ разрешительных документов и договоров.
Посмотреть онлайн файл: 1149102024906_996517296044545.pdf
Посмотреть онлайн файл: 1149102060029_996517296053752.pdf
Никто о смене поставщика газа в квартиры керчан их официально не предупреждал.
Напомним, людей из очереди в газовом хозяйстве увозила скорая помощь.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.