Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Керчи информирует о выездных приемах для организаций (предприятий) согласно «Графика движения передвижной (мобильной) клиентской службы на специализированном транспорте государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерацией по Республике Крым для выездов в организации (на предприятия) региона на 1 полугодие 2017 года»

Об этом сообщает пресс-служба Управления пенсионного фонда в Керчи, - передает Керчь.ФМ.

На такие предприятия - ГБПОУ РК «Керченский морской технологический колледж» и МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» выезд будет организован 3 мая.