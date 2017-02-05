В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на дорогу по улице Ворошилова, около остановки «Талисман», на которой образовались огромные ямы. Водители объезжают их по газону или через дворы. По ямам приходится ездить по несколько раз в день маршруткам.

«Дорога находится в ужасном состоянии. Когда ее уже отремонтируют? Ямы очень глубокие и все в одном месте. Кто знает как объехать, ездят по дворам. Жалко водителей маршруток, веди им приходится проезжать там больше 10 раз за день, при чем объехать эти ямы они не могут, так как следуют согласно маршруту. Из-за таких дорог состояние маршруток ухудшается, а потом керчане жалуются, что все в них гремит. А как не будет греметь, если такие огромные ямы», - пожаловался мужчина.