Около 85% крымчан в 2016 году заплатили транспортный налог, что намного превышает средний показатель для субъектов по стране. Об этом Крыминформу заявил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, - передает Керчь.ФМ.
Он сообщил, что такие результаты удалось получить благодаря сознательности крымчан и активной информационно-разъяснительной кампании, проводимой налоговой.
Напомним, налоговая Керчи сообщает реквизиты для уплаты транспортного налога. Крымчанам уже отправили 70 тыс уведомлений об уплате транспортного налога. В Крыму около 20 тыс человек уже оплатили транспортный налог. В Крыму транспортный налог заплатили только 26%. Крымчане могут уплатить транспортный налог с минимальным штрафом только до конца года
Фото: интернет
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