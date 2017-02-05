Около 85% крымчан в 2016 году заплатили транспортный налог, что намного превышает средний показатель для субъектов по стране. Об этом Крыминформу заявил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, - передает Керчь.ФМ.

«Крым можно сравнить разве что с Краснодарским краем. Но если брать в среднем по стране, например, по транспортному налогу, то на 1 января 2017 года в целом 72% граждан РФ самостоятельно заплатили транспортный налог, тогда как в РК эта цифра составила 85%»,– отметил Наздрачёв.

Он сообщил, что такие результаты удалось получить благодаря сознательности крымчан и активной информационно-разъяснительной кампании, проводимой налоговой.

Напомним, налоговая Керчи сообщает реквизиты для уплаты транспортного налога. Крымчанам уже отправили 70 тыс уведомлений об уплате транспортного налога. В Крыму около 20 тыс человек уже оплатили транспортный налог. В Крыму транспортный налог заплатили только 26%. Крымчане могут уплатить транспортный налог с минимальным штрафом только до конца года

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