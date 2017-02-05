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В Керчи установили мемориальную доску первому гендиректору «Керчьрыбпром»

В Керчи 4 февраля открыли мемориальную доску, увековечивающей память почетного гражданина города-героя Керчи, генерального директора объединения «Керчьрыбпром» в 1964-1980 годах Леонида Тимофеева. Доску установили на здании «Керчьрыбпрома». Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ. На мероприятии присутствовала администрация города и керчане. Напомним, 26 января, в ходе сессии депутаты приняли решение «Об установке мемориальной доски в память о Тимофееве Леониде Гавриловиче».

Служба новостей Керчь.ФМ

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