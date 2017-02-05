В Керчи 4 февраля открыли мемориальную доску, увековечивающей память почетного гражданина города-героя Керчи, генерального директора объединения «Керчьрыбпром» в 1964-1980 годах Леонида Тимофеева. Доску установили на здании «Керчьрыбпрома». Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ.
На мероприятии присутствовала администрация города и керчане.
Напомним, 26 января, в ходе сессии депутаты приняли решение «Об установке мемориальной доски в память о Тимофееве Леониде Гавриловиче».