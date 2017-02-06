Множество писем и сообщений в комментариях к статьям поступили в редакцию Керчь.ФМ и все они о том, что аварийные отключения в Керчи не были связаны с авариями на линиях.
«Почему, как только потеплело, то прекратились эти лихорадочные отключения? У Крымэнерго не хватило смелости попросить керчан войти в положение и не кормить сказками про аварии на линиях?»
« Гр-н Забелин, который так любит попиариться на очередной трансформаторной будке, здесь почему-то резко замолчал. Может, конечно и его «замолчали», иначе уже бы были очередные репортажи про подвиги КРЭСа».
Керчане с тревогой ожидают очередных похолоданий. На вопрос редакции о причинах отключения и мнениях керчан начальник керченского РЭС комментарий давать отказался..
Напомним, Крымэнерго объяснял массовые отключения света авариями на линии. Само же Крымэнерго отрицало отключение жилых домов от света.
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