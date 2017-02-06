В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель, который рассказал, что спустя два месяца переписки с чиновниками, обращениями в СМИ и к Константинову, власти пообещали привести в порядок дорогу в Мичурино.
Так, 4 февраля, на место приехал грейдер, чтобы выровнять дорогу. Однако, по словам жителей, после его работы, осталось все, как и было – ямы и грязь.
Напомним, жители Мичурино на протяжении долгого времени писали в редакцию Керчь.ФМ с жалобой на дороги, а недавно люди обратились в приемную к председателю Госсовета Владимиру Константинову с жалобой на бездействие депутатов и администрации на проблемы поселка. После администрация пообещала разровнять дорогу и засыпать ямы в Мичурино. Власти отчитались, что грейдер разровнял дорогу
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