В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель, который рассказал, что спустя два месяца переписки с чиновниками, обращениями в СМИ и к Константинову, власти пообещали привести в порядок дорогу в Мичурино.

Так, 4 февраля, на место приехал грейдер, чтобы выровнять дорогу. Однако, по словам жителей, после его работы, осталось все, как и было – ямы и грязь.

«За полтора часа работ грейдер попытался выровнять дорогу по ул Нижнесадовая -вот что из этого вышло! Все отрапортовали, что меры приняты! Потребовалось вмешательство - Константинова - Щербулы Л. В. депутата Ходько и главы города Подлепенцева, - и все это для того, чтобы прислать грейдер на полтора часа работы ? И оставить практически все как было?», - написал читатель

Напомним, жители Мичурино на протяжении долгого времени писали в редакцию Керчь.ФМ с жалобой на дороги, а недавно люди обратились в приемную к председателю Госсовета Владимиру Константинову с жалобой на бездействие депутатов и администрации на проблемы поселка. После администрация пообещала разровнять дорогу и засыпать ямы в Мичурино. Власти отчитались, что грейдер разровнял дорогу