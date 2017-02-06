Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проработать вопрос снижения стоимости трассы «Таврида». Об этом журналистам РИА Крым в понедельник сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, - передает Керчь.ФМ.
По словам Овсянникова, правительство города обратилось за помощью в данном вопросе в Главгосэкспертизу и Росавтодор.
Глава Севастополя отметил, что проектирование 8-го участка трассы (от г. Сахарная головка до трассы Севастополь-Ялта) начнется после того, как будет окончательно решен вопрос с седьмым участком.
«По восьмому участку ситуация аналогичная. Мы находимся в стадии запуска конкурса по проектированию этого участка, где мы также предлагаем прогнозную стоимость восьмого участка, на что нам справедливо ответили, что как только мы будем жестче относиться к седьмому участку», — сказал Овсянников.
При этом он подчеркнул, что подрядчик готов работать по вопросу снижения стоимости проекта.
Напомним, что депутаты Крыма разрешили начать строительство трассы «Таврида» без решения госэкспертизы. У трассы «Таврида» будет четыре полосы, - Путин. Также, её оборудуют специальными путепроводами («зелёными коридорами») для животных.
Ранее сообщалось, что из-за строительства трассы «Таврида» могут снести 26 домов. Она пройдет через шесть крымских городов и 43 села. В Крыму утвердили окончательный маршрут трассы «Таврида».
Фото: интернет
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